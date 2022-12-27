ردًا على التصريحات المكررة.. رئاسة أركان الجيش

2022/12/27 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نفى نائب رئيس اركان الجيش للعمليات الفريق الركن قاسم نزال، وجود "فراغات أمنية" بين المحافظات تتسبب بتصاعد النشاط الارهابي، وذلك في تعليق على التصريحات المكررة من المسؤولين حول وجود فراغات امنية ولاسيما في المناطق المشتركة بين القوات الاتحادية وقوات الاقليم.

وقال نزال لـ(بغداد اليوم): "لدينا خطط أمنية كاملة للقيام بها لضرب اوكار الإرهابيين" موضحاً أنه "لاتوجد فراغات أمنية بين قواطع العمليات فكل قيادة مسؤولة عن محافظتها، لذا من أين تأتي الفراغات؟".

وأضاف نزال أن "قواتنا ومن خلال الجهد الاستخباراتي وجهت ضربات عديدة للارهابيين من خلال طيران الجيش والقوة الجوية".

من جانبه، كشف محافظ كركوك راكان الجبوري بوقت سابق لـ(بغداد اليوم)، عن تواجد للارهابيين في وادي الشاي وابو خنجار وهو مايسبب بعض الخروقات الأمنية في المحافظة، مبينا ان "السبب يكمن بوجود فراغ أمني بهذه الوديان وهناك منطقة فاصلة بين كركوك وصلاح الدين لا توجد فيها قوات أمنية وهناك فراغ أمني بين قواتنا الاتحادية والبيشمركة تسبب هجمات إرهابية".

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