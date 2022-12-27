2022/12/27 | 19:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nINbnv081cw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدرب الكويت الكويتي: فريقنا قدم عرضاً جيداً أمام الميناء) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدرب الكويت الكويتي: فريقنا قدم عرضاً جيداً أمام الميناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).