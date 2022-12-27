اب سماوي يناشد وزيري الصحةوالعمل لانقاذ اطفاله المرضى..فيديو

2022/12/27 | 19:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد اب لطفلين معاقين من محافظة المثنى

وزيري الصحة والعمل لتوفير العلاج

لولديه المريضين والمعاقين وصرف رواتب

حماية اجتماعية لهم.





وقال الاب (علي عبد مسلم) في مقطع فيديو

خص به وكالة نون الخبرية مؤرخ ب

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