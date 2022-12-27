وزير الداخلية يوجه بافتتاح الدورة 53 الضابط العالية

2022/12/27 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بافتتاح الدورة 53 الضباط العالية، فيما حدد موعد الالتحاق بالدورة وتخرجها.

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