عاجل: ارتباك في سوق الأسهم.. وول ستريت تتخلى عن المكاسب والتفاؤل

2022/12/27 | 19:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

حولت الأسهم الأمريكية للتراجع المفاجئ في التعاملات المبكرة من جلسة، اليوم الثلاثاء، بعد عطلة طويلة، وذلك عقب البداية القوية للعقود الآجلة في جلسة ما قبل التداول.

وكانت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بدأت الأسبوع الأخير من العام على ارتفاع، حيث أثار التفاؤل بشأن تخفيف الصين سياساتها التقييدية بشأن كوفيد الأمل في عودة الانتعاش للأسواق مع نهاية العام.

الأسواق الآن

تراجع مؤشر داو جونز خلال هذه اللحظات 0.2% أو ما يعادل 65 نقطة إلى 33.145 ألف نقطة.

انخفض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا 1.4% أو ما يعادل 145 نقطة إلى مستويات 10355 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 25 نقطة بنسبة 0.65% إلى مستويات 3820 نقطة.

الدولار الآن

قلص مؤشر الدولار معظم خسائره الصباحية ليصعد أعلى مستويات 104.25 نقطة، بتراجع لا يتجاوز 0.02%.

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد التراجعات الصباحية دون 3.75% ليصل إلى 3.81%.

الذهب الآن

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بحوالي 1% ما يعادل 17 دولار، وصولا إلى مستويات 1820.9 دولار للأوقية.

ارتفعت XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي حوالي 0.95% ما يعادل 17.5 دولار إلى مستويات 1815 دولار للأوقية.

النفط الآن

صعد خام نايمكس الأمريكي في حدود 0.7% إلى مستويات 80.1 دولار للبرميل بمكاسب 0.6 دولار.

زاد خام برنت القياسي بنسبة 0.5% إلى مستويات 85 دولار للبرميل بمكاسب 0.4 دولار.

العقود الآجلة قبل الافتتاح

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 230 نقطة أو 0.7٪ ووصلت إلى 33,407.

وقفزت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 أيضًا بنسبة 0.7٪.

وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.65٪.

تخفيف القيود

قررت الصين عدم إخضاع المسافرين الوافدين إلى الحجر الصحي اعتبارًا من الثامن من يناير، مما يمهد الطريق لتخارج البلاد من العزلة العالمية التي سببتها القيود الصارمة المفروضة لمواجهة الوباء والتي أضرت بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية فإنه سيُطلب من الأشخاص الذين يصلون إلى الصين فقط إظهار نتائج اختبار سلبية لفيروس "كوفيد-19" أجري قبل 48 ساعة من وصولهم.

يأتي ذلك مقارنة مع المتطلبات الحالية المتمثلة في عزل لمدة ثمانية أيام تشمل 5 أيام في فندق للحجر الصحي أو مرفق مركزي تليها ثلاثة أيام في المنزل.

وتعتزم الصين تسهيل طلبات الحصول على التأشيرة للأجانب الذين يحتاجون للسفر إلى الصين، وستتم إزالة القيود الحالية على عدد الرحلات الدولية بين الصين وبقية العالم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية أنها ستواصل مراقبة انتشار الفيروس، وتعهدت باتخاذ الإجراءات المناسبة لقمع ذروة تفشي الوباء، وستعزز علاج المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة.

الذهب والنفط والدولار قبل الافتتاح

ارتفعت XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي إلى مستويات قرب الـ 1810 دولار للأوقية بزيادة في حدود 10 دولارات أو ما يعادل 0.65%.

وزادت العقود الآجلة للذهب في حدود 14 دولار للأوقية وصولا إلى مستويات قرب 1818 دولار للأوقية أو ما يعادل 0.7%.

وارتفعت أسعار النفط الأمريكي في حدود 0.7% وصولا إلى مستويات قرب الـ 81 دولار للبرميل بمكاسب في حدود 0.8 دولار.

وصعد خام برنت القياسي أعلى مستويات الـ 85 دولار للبرميل بزيادة في حدود 0.8% أو ما يعادل 0.9 دولار للبرميل وصولا إلى مستويات 85.39 دولار.

وهبط مؤشر الدولار صوب أدنى مستوياته منذ يونيو الماضي، حيث نزل دون مستويات الـ 104 نقطة بتراجع في حدود 0.4% مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ويعزز التفاؤل بشأن إلغاء قيود كورونا والتحرر من سياسة كوفيد صفر التي تتبعها السلطات الصينية من التفاؤل بشأن تحسن الطلب من ثاني أكبر اقتصاد في العالم على السلع كالنفط والذهب.

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