2022/12/27 | 19:47 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلاق الدليل الإرشادي لاستمارة مجلس الخدمة الاتحادي الإلكترونية الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/27 | 19:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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