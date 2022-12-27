2022/12/27 | 19:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموافقة على اعتماد ختم الدخول لحاملي جوازات السفر النافذة لدول الخليج العربي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).