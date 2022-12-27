2022/12/27 | 19:55 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zfeTj9BkQv4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شرطي عراقي من ذوي الهمم يرتدي ملابس بابا نويل لينشر البهجة في عيد الميلاد بمدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شرطي عراقي من ذوي الهمم يرتدي ملابس بابا نويل لينشر البهجة في عيد الميلاد بمدينة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).