2022/12/27 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على (67) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” تمكنت مفارزنا اليوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 67 مطلوباً للقضاء في واسط المركز الخبري الوطني.

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