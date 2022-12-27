تزداد يوما بعد آخر.. هل تؤدي خلافات الحزبين الرئيسين إلى تقسيم إقليم كردستان العراق إداريا؟

2022/12/27 | 20:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الخلافات السياسية مستمرة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، في ظل الحديث عن مبادرة سياسية جديدة، قد تنهي خلافات الجانبين قريبًا.

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