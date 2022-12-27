حريق ضخم في مصفاة نفط بالعراق والدفاع المدني يسيطر على الوضع

2022/12/27 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم

الثلاثاء، على حريق اندلع في مصفى

الكوير في إربيل بالعراق.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في

أربيل الرائد سركوت كارش " أسفر عن

الحريق خسائر مادية شملت 9 خزانات، ولم

تسج

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