2022/12/27 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم

الثلاثاء، عن ارتفاع الخزين المائي في

سدي حمرين والعظيم، فيما أشارت إلى أن

جميع المياه الواردة للعراق من أمطار

وسيول استغلت بشكل أمثل.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي ر

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