هل يمكن ارجاع سعر الدولار الى سعره الحقيقي خلال اقل من 24 ساعة ؟؟؟

2022/12/27 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

ارتفع سعر الدولار في هذه الأيام الى

اكثر من 158 الف دينار لكل 100 دولار، وهذا

السعر غير مألوف ولم يكن متوقعاً حيث

سعره الحقيقي 146 الف دينار لكل 100 دولار،

والسبب لهذا الارتفاع

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