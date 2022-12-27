عدسة (بغداد اليوم) تجري جولة لنقل آراء المواطنين حول السلة الغذائية

2022/12/27 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أجرت عدسة (بغداد اليوم) جولة لنقل آراء المواطنين حول السلة الغذائية.

حيث أشاد عددا من المواطنين بجودة مفردات السلّة الغذائية، مطالبين باستمرارها كونها ساهمت في خفض الاسعار بالعراق، فضلا عن كونها دعمت شريحة كبيرة من الفقراء.

تحرير: أ خ

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