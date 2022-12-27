شبكة بريطانية: داعش يعمل على تهريب سجنائه من سوريا وإعادتهم إلى العراق - عاجل

2022/12/27 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت شبكة ذا ناشيونال نيوز البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن موعد تنفيذ الخطة التي قالت وسائل إعلام دولية أن تنظيم داعش يسعى لتنفيذها، فيما أشارت إلى أنها تشمل استهداف السجون التي تضم عناصره في سوريا بهدف تحريرهم وإعادتهم الى العراق وسوريا.

وقالت الشبكة خلال تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان تنظيم داعش سينفذ خطته لتهريب سجنائه العام المقبل 2023 مع تراجع قدرة القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على تأمين السجون التي تضم عناصره والمقدرة بنحو عشرة آلاف إرهابي".

وتابعت: "داعش بدأ فعليا بتطبيق الخطة في ما يسميه إقليم خوراسان، من خلال توسعة نشاطه ونفوذه على المناطق على الأرض في أفغانستان بعد انسحاب القوات الامريكية".

ونقلت الشبكة، عن شركة جاينز للبيانات الاستخباراتية، قولها إن "تنظيم داعش سيقوم بإعادة أفراده الذين ينوي تحريرهم من السجون في سوريا الى العراق حيث ينوي إعادة تشكيل خلاياه من جديد"، مبينة، ان "الخبراء يرون بأن قدرة داعش على إعادة إحياء خلافته غير ممكنة حتى بعد تعزيز صفوفه بالسجناء، لكنها تمثل خطرا كبيرا على المنطقة مع توجه التنظيم لإعادة تشكيل نفسه كخلايا إرهابية نائمة ومنتشرة عبر العالم".

تحرير: غ.



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