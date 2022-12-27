اختتام المهرجان العراقي الأول للمحتوى الرقمي وتكريم 150 شخصية تحارب الإسفاف

2022/12/27 | 20:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت في العاصمة العراقية بغداد فعاليات المهرجان العراقي الأول للمحتوى الرقمي الذي يعقده مجلس المسار الرقمي العراقي برعاية كلية المنصور الجامعة، حيث انطلق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

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