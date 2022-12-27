الدفاع توافق على منح المدة الأصغرية لترقية الضباط

2022/12/27 | 20:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت رئاسة أركان الجيش، اليوم الثلاثاء، موافقة وزارة الدفاع على منح المدة الأصغرية للضباط مستحقي الترقية.

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