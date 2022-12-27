توب 5: هبوط الليرة السورية لأدنى مستوياتها.. وتصعيد الصين لتحركاتها حول تايوان

2022/12/27 | 21:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هبوط الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها تاريخيا أمام الدولار، ورسالة رغد صدام حسين للعراقيين بمناسبة الذكرى الـ16 لإعدام والدها، إلى تصعيد الصين لتحركاتها العسكرية حول تايوان...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

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