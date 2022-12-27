توضيح من المالية يخص عقود 315

2022/12/27 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، توضيحا يخص عقود 315.

وقالت المالية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الاسبوع المقبل سيتم اكمال التصويت على المحافظات والوزارات التي رفعت بيانات عقود 315"، مؤكدة أن "كل اسبوع ستصدر وجبة جديدة كون الاعداد كبيرة".

وأكدت أن "واسط اكملت كل اجراءات العقود وادرجت ضمن جدول اجتماع مجلس الوزراء القادم".

وصوت مجلس الوزراء على استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، وفقاً لما جاء في قانون الأمن الغذائي وتضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

تحرير: أ خ

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