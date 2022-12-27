2022/12/27 | 21:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DN85O0FNHZA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدارس في ديالى على وشك الانهيار | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدارس في ديالى على وشك الانهيار | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).