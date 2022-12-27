2022/12/27 | 21:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C9klY21VM1U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | الدولار يحرج حكومة الاطار.. وعود التخفيض " مثل اللگلگ علا وطار" | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | الدولار يحرج حكومة الاطار.. وعود التخفيض " مثل اللگلگ علا وطار" | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).