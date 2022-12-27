السجن 7 سنوات لمدير عام بوزارة البيئة لاقترافه هذه الجريمة

2022/12/27 | 21:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعطت المحكمة الحق للمشتكي في طلب التعويض.

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