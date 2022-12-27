دعوة لحضور المؤتمر الصحفي لشركة سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023 تحت شعار

2022/12/27 | 21:38 - المصدر: سامسونج

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن مؤتمرها الصحفي الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر كانون الثاني القادم، قبل يوم واحد من انطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، الحدث التكنولوجي الأكثر تأثيراً في العالم.

وسيقوم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم "تجربة الأجهزةDX " في سامسونج، جونغ هي هان، بإلقاء الكلمة الرئيسية للحدث تحت عنوان "عالم متصل يسوده الهدوء"، وذلك في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (في تمام الساعة 1:00 فجراً يوم الخميس الموافق للخامس من شهر كانون الثاني بتوقيت بغداد)، في قاعةMandalay Bay Ballroom بمدينة لاس فيغاس.

هذا وسيتم بث المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت على موقع غرفة أخبار سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط .



وللإطلاع على آخر الأخبار حول خطط سامسونج لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط .

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