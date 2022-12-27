آن الآوان للاستقرار.. الداخلية تعلن وضع خطة استراتيجية لمحاربة الجريمة المنظمة

2022/12/27 | 22:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم فسح المجال لمتصيدي الفتن.

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