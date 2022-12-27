الشمري بشأن الناصرية: تشهد ارتباكاً في الأوضاع الاجتماعية

2022/12/27 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتبر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، أن مدينة الناصرية تشهد ارتباكا في الأوضاع الاجتماعية وعدم استقرار.

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