خام برنت يقترب من 86 دولاراً للبرميل

2022/12/27 | 22:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اقتربت أسعار النفط العالمية، قبل الإغلاق اليوم الثلاثاء، من حاجز 86 دولاراً للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة من خام برنت 85.82 دولاراً للبرميل مرتفعة بأكثر من دولار عن سعر أمس.وبلغ عقود الخام الأميركي الآجلة 80.59 مرتفعة هي الأخرى بأكثر من دولار.

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