2022/12/27 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الميناء يغرق بإفتتاح ملعبه الأولمبي بعد إخفاقه أمام الكويت ودّياً البصرة – الزمان اربيل – أمجاد ناصر اخفق فريق نادي الميناء صاحب الارض و الجمهور ، في الفوز او التعادل مع ضيفه فريق الكويت الكويتي في المباراة الودية بنتيجة 2-1 التي اقيمت بمناسبة افتتاح ملعب الميناء الأولمبي الذي يحتضن مباريات المجموعة الثانية لبطولة خليجي 25 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الميناء يغرق بإفتتاح ملعبه الأولمبي بعد إخفاقه أمام الكويت ودّياً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الميناء يغرق بإفتتاح ملعبه الأولمبي بعد إخفاقه أمام الكويت ودّياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).