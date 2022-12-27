2022/12/27 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس إتحاد الكرة يلتقي سفراء دول الخليج في العراق بغداد – ساري تحسين التقَى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25 عدنان درجال امس سفراءَ دول الخليج في العراق. وتضمن اللقاء شرحَ التحضيرات النهائية لاحتضان خليجي 25 في البصــــرة.وأبدى السفراءُ ارتياحهم للجهود المبذولة من قبل الاتحاد في إنجاح البطولة، وكذلك لوجود […]

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