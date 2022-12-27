2022/12/27 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصحاب العقود والأجور يواصلون الإحتجاج في بغداد والمحافظات إطلاق إستمارة تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل وتثبيت محاضري التربية بغداد – قصي منذر أكدت وزارة التربية، إن قرار مجلس الوزراء بتثبيت المحاضرين يشمل من أكمل خدمة عقدية لمدة عامين.وكان الوزير ابراهيم النامس قد اعلن في وقت سابق ،تصويت مجلس الوزراء على تثبيت المحاضرين والإداريين على الملاك […]

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