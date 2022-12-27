الموارد: الامطار عززت الخزين المائي نسبياً وأنعشت الاهوار

2022/12/27 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، تعزيز الخزين المائي جراء الامطار بشكل نسبي وبسيط.وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :” الامطار ساهمت بتعزيز الخزين بشكل نسبي او بسيط على اعتبار انتظار كميات مياه اكبر”.واشار الى ان “الوزارة استفادت من مياه الامطار التي تركزت في مناطق الوسط والجنوب من خلال تعزيز الخطة الاروائية، وتحويل اكبر كمية من منها الى مناطق الاهوار؛ لانها عانت من شحة كبيرة جدا في الصيف”.واضاف راضي “سنغذي الاهوار بكميات اضافية من السيول والامطار فضلا عن تغذيتها من مياه الانهر”.وبين ان “وزارة الموارد ناورت في مسألة تطبيق خططها فيما يخص الاستهلاكات المائية ورفد السدود والخزانات”.

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