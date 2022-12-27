التعليم تصدر توضيحا بشأن تثبيت المتعاقدين المشمولين بقرار 315

2022/12/27 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، توضيحاً بشأن تثبيت المتعاقدين المشمولين بقرار 315.

وقالت الوزارة في بيان “توضيحا للموقف الرسمي بتثبيت المتعاقدين في تشكيلاتها كافة فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن حصول موافقة مجلس الوزراء في جلسته العاشرة هذا اليوم على تثبيت أصحاب العقود المشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 في سبع جامعات على وفق القوائم التي أكملت وزارة المالية تدقيقها حسب المتطلبات الإدارية والمالية المؤشرة في هذا الملف فيما سيجري التصويت على تثبيت المتعاقدين في القوائم المرسلة الى وزارة المالية للجامعات والتشكيلات الأخرى في الأسبوع المقبل”.

واضاف البيان “تثمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقف مجلس الوزراء الموقر والجهود الإدارية المبذولة في مركز الوزارة وجامعاتها وتشيد بجهود العاملين في المؤسسة التعليمية من أصحاب العقود على اختلاف تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وتجدد التزامها في دعمهم وتوفير المناخات الضامنة لاستحقاقاتهم الوظيفية”.

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