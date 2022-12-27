التعليم تخاطب عقودها: قرار تثبيتكم الاسبوع المقبل

2022/12/27 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

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التعليم العالي: سيجري التصويت على تثبيت المتعاقدين في القوائم المرسلة إلى وزارة المالية للجامعات والتشكيلات الأخرى في الأسبوع المقبل

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