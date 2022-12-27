نائب: تحركات للتفاوض مع واشنطن والدولار قد يعود لـ120 ألف دينار خلال 3 أشهر

2022/12/27 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب ضرغام المالكي، اليوم الثلاثاء، عن تحركات عراقية قائمة للتفاوض مع الجانب الأميركي لتنظيم عملية التعامل مع الدولار وتطبيق الاجراءات "السليمة" بهذا الخصوص، الأمر الذي سيقود لاعادة انخفاض اسعار الدولار، فيما اعتبر أن الامر قد يقود إلى تخفيض سعر الصرف الى 120 الف دينار خلال 3 أشهر.

وقال المالكي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جلسة خاصة جمعته وقرابة 23 نائبًا من محافظة البصرة ومحافظ البصرة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتم الحديث بشكل صريح عن مسألة اسعار الدولار".

وأوضح أن "هناك عمليات تسقيط وتشكيك بمواقفنا السابقة الراغبة بتخفيض سعر الصرف"، مبينًا أن "النواب والمواطنين وبشكل عام عندما يكونون خارج نطاق المسؤولية لايعلمون شيئًا عن آلية التحكم باسعار صرف الدولار، ولكن بعد ان يكون الانسان بموضع المسؤولية كرئيس الوزراء يكتشف ان الحكومة لاتمتلك سلطة كبيرة على الدولار، كونه ينتج ويصدر من الولايات المتحدة وهي تمتلك السلطة الكاملة على عملتها".

وأوضح أنه "يجب علينا اولًا ان ننظم انفسنا من الداخل، فالعراق اليوم متهم بأنه بلد يشتبه بأنه يجري من خلاله تهريب العملة، لذلك هناك تفاوضات قائمة مع الجانب الاميركي لتطبيق الشروط السليمة للتعامل مع الدولار، الامر الذي سيقود في النهاية الى اعادة انخفاض اسعار الدولار تدريجيًا الى وضعه الطبيعي، وخلال 3 أشهر من الان".

وحول الوضع الطبيعي الذي يقصده المالكي، اعتبر أن "سعر الـ140 الف دينار ليس وضعا طبيعيا بل جرى لظروف خاصة وتوقيت معين، والوضع الطبيعي هو 120 الف دينار عراقي للـ100 دولار، وهو امر قد يتحقق بالفعل خلال 3 اشهر بعد التفاوض مع الجانب الاميركي، ورئيس الوزراء داعم لهذا التوجه من خلال التفاهم مع الجانب الاميركي بهذا الشأن".

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