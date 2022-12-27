على اعتاب خليجي 25.. استذكار لانسحاب العراق من النسخة السادسة بقرار

2022/12/27 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

مع وقوف الدول الخليجية على اعتاب بطولة خليجي 25، والتي يحتضنها العراق والمقرر انطلاقها في 6 كانون الثاني المقبل، استرجعت وسائل اعلام اماراتية ذكرى النسخة السادسة من بطولة كأس الخليج، والتي انسحب العراق منها بقرار "رئاسي" بالرغم من أنه كان متصدرًا للبطولة، على حساب باقي المنتخبات.

وذكرت صحيفة العين الاماراتية في تقرير تابعته (بغداد اليوم)، إن "بطولة كأس الخليج العربي تحفل بالعديد من الذكريات والتواريخ المهمة على مدار 24 نسخة سابقة لعبت من البطولة".

واستذكرت الصحيفة في تقريرها النسخة السادسة من كأس الخليج العربي والتي اقيمت في الإمارات خلال الفترة من 19 مارس/ آذار وحتى 4 أبريل/ نيسان 1982.

وشارك في البطولة المنتخبات الخليجية السبعة التي شاركت في آخر نسختين قبلها، البحرين والسعودية والإمارات وقطر والعراق والكويت وعمان.

ولعبت النسخة السادسة من بطولة كأس الخليج العربي بالنظام المعتاد، وهو الدوري من دور واحد بمشاركة 7 منتخبات.

وشهدت المسابقة انسحاب المنتخب العراقي من منافسات البطولة مما أدى إلى إلغاء جميع نتائج الفريق، وكان الانسحاب بطريقة مفاجئة لم تكن متوقعة، خاصة أنه شارك في بداية منافساتها.

وكان العراق هو المتصدر للبطولة بفارق نقطة عن الكويت، ولكن في الأول من أبريل/ نيسان، قرر المنتخب العراقي الانسحاب بقرار مفاجئ من الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين.

ويقول عيسى بن راشد آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني السابق عن هذا الانسحاب، "حتى اليوم، لا أحد يعرف السبب الحقيقي".

وأضاف: "كل شخص له تفسير، لكن جاء الأمر من صدام حسين رئيس الدولة في ذلك الوقت، وانسحبوا، كنت أعرف أن الوفد العراقي يريد البقاء، لكن الأمر بقي دون تفسير".

وفاز المنتخب الكويتي بالمركز الأول واللقب برصيد 8 نقاط يليه البحرين بسبع نقاط ثم الإمارات صاحبة الأرض بست نقاط في المركز الثالث.

وحلت السعودية رابعة بخمس نقاط ثم قطر بأربع نقاط وأخيراً عمان بلا رصيد من النقاط.

وتم تسجيل 38 هدفاً فقط في بطولة كأس الخليج السادسة على مدار 15 مباراة وهو انخفاض كبير عن آخر نسختين بسبب إلغاء نتائج مباريات العراق.

تحرير: ع.أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على اعتاب خليجي 25.. استذكار لانسحاب العراق من النسخة السادسة بقرار "رئاسي") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على اعتاب خليجي 25.. استذكار لانسحاب العراق من النسخة السادسة بقرار "رئاسي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).