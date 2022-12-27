الاستخبارات العسكرية تداهم ستة أنفاق تابعة لداعش في الحضر بنينوى

2022/12/27 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، مداهمتها لستة أنفاق تابعة لداعش في الحضر بنينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "استناداُ إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة ( استخبارات وأمن ) الفرقة الخامسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والعشرون وبمشاركة قوة من الفرقة العشرين بعد البحث والتفتيش تم العثور على( 6 ) أنفاق عميقة وكبيرة المساحة تابعة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء الحضر قرية المتياها".

وأضافت أنه "تم التعامل معها حسب السياقات المعمول بها".

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