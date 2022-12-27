2022/12/27 | 22:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تفجر الخطوة المرجحة لحكومة السوداني بانهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة مواقف...

ظهرت المقالة القوى السنية تحصي أول انتصار لها بموجب الاتفاق السياسي..



إنهاء عمل المسائلة والعدالة أولاً على المسلة.

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