2022/12/27 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن ضبط ستة أنفاق لـ"داعش" في نينوى.

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