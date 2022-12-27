2022/12/27 | 23:44 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول خدمات الدم الكندية إنها بحاجة إلى متبرعين بالدم والبلازما بعد أن عطلت عاصفة الشتاء التبرعات خلال الإجازات.أدت الرياح الشديدة وتساقط الثلوج والظروف الجليدية التي ضربت أجزاء كثيرة من البلاد إلى عدم تقديم حوالي 10 في المائة من التبرعات المتوقعة بالدم والبلازما.هناك حاجة ماسة للصفائح الدموية للمرضى الذين يخضعون لعلاجات السرطان والدم O-negative […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العاصفة الشتوية تتسبب في تأخر حملات التبرع بالدم والوضع من سيء لأسوء شبكة القيقب الدولية.

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