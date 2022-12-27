اللواء رسول يعلن توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بالعمل الإرهابي في كركوك

2022/12/27 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة، يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بالعمل الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكر رسول في بيان أن “القائد العام للقوات المسلحة، وافق على توصيات اللجنة التحقيقية في العمل الإرهابي الجبان، الذي حصل في الثامن عشر من شهر كانون الأول الجاري في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك”.

وأردف: “إذ باشرت قيادة العمليات المشتركة بإجراءاتها التحقيقية، وقد خلصت الى النتائج الآتية”.

وبحسب رسول فإن إجراءات قيادة العمليات المشتركة التحقيقية، قد خلصت إلى “عفاء ومحاسبة عدد من الضباط والآمرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل مجالس تحقيقية بحقهم”.

وأشار إلى “إعادة انفتاح الفوج بما يضمن مسك الأماكن، والمناطق، والوديان ذات الأهمية التعبوية، لمنع استغلالها من قبل العناصر الإرهابية، وتأمين المتطلبات الفنية والإدارية للقطعات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية”.

ولفت إلى “تكريم المقاتل رئيس عرفاء حسن حامد حسن المنسوب الى الفوج الأول في اللواء الآلي الثاني شرطة اتحادية، وذلك لدوره البطولي، وشجاعته الفائقة في قتل أحد الإرهابيين رغم إصابته في أثناء الحادث”.

وفي التاسع عشر من كانون الأول الحالي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن “ضابطا برتبة رائد وعددا من المنتسبين استشهدوا في عمل إرهابي جبان بانفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية اللواء الآلي الثاني في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك” .

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