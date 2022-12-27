إحالة مدير السفر في جهاز المخابرات للتقاعد بعد قطعه كاميرات مطار بغداد

2022/12/27 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

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أحال مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مدير السفر في جهاز المخابرات للتقاعد بعد قطعه كاميرات مطار بغداد.

وقال النائب مصطفى سند عبر وثيقة نشرها في حاسبه بالفيس بوك تابعتها (بغداد اليوم) إنه "تم اعفاء الشاب العشريني أمير الكلابي مدير السفر في جهاز المخابرات بقرار من مجلس الوزراء، واحالته للتقاعد بدرجة ادنى، والذي سبق وتم اطلاعكم على اعماله بتاريخ 1-12-2022".

وأضاف "يسعدنا ان بعض ممن يتم تناوله بحسابنا، ينال جزء من استحقاقه".

أدناه نص الوثيقة:

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