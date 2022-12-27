العراق يتأثر غداً بموجة ضباب تعدم الرؤية

2022/12/27 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

حذرت هيئة الانواء الجوية من انعدام الرؤية الناجمة من الضباب في مناطق وسط وجنوب العراق، فيما سيكون أكثر شدة في المناطق الغربية ليكون مدى الرؤية أقل من كيلومتر واحد.

وقالت وزارة النقل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "تقرير الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي / قسم التنبؤ الجوي وبمتابعة مديرها العام علي محسن هاشم توقع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي قادم من البحر المتوسط عن حالة الضباب المتوقعة".

واشار التقرير إلى أن "حالة الطقس ليوم الاربعاء الموافق 28 كانون الأول 2022 سوف يكون طقسا صحوا الى غائم جزئي كما "يتشكل ضباب خفيف صباحًا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون مدى الرؤيا فيها من (3-5) كم فضلًا عن "الضباب الكثيف في اقسامها الغربية للمناطق (الرطبة، القائم، هيت، حديثة) حيث ينخفض مدى الرؤيا الافقية الى اقل من (1000) متر والذي يزول تدريجيًا بعد الحادية عشر صباحًا".

وأكد أن "الرياح ستكون على العموم شمالية غربية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم / س تنشط على فترات خلال النهار الى (20-30)كم /س".

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