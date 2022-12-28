2022/12/28 | 00:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجدالسامرائي في 5 يناير من العام المنتهي نشرت مقالة بعنوان “أسئلة عام 2022”، حملت طلباً عراقياً موجهاً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، لشعوري وغيري من العراقيين أنه المسؤول الأميركي الأول...أكمل القراءة ←

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