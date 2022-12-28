العراقيون لاينامون على ضيم..تحت قيادات فاشلة ..لا تستطيع ان تصنع لهم وطناً…

2022/12/28 | 00:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي وحدة العراق وشعب العراق ..وحدة سرمدية منذ بداية عصر الحضارات الكبرى ..السومرية والآكدية والبابلية والآشورية ..سرمدية بشعبها المخترع للمظاهر الحضارية..فهو أول من أخترع العجلة والكتابة والقانون ..,وأول...أكمل القراءة ←

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