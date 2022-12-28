جدل قانوني..حول مشروع تعديل قانون الجنسيه رقم2006/26 والذي يشكل أنتهاكآ للسيادة الدستوريه بالعراق..؟

2022/12/28 | 00:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جلال الزبيدي يحتدم نقاش واسع وساخن داخل اواسط الراي العام العراقي وتتعالى الاصوات الشعبيه للمطالبه وبالحاح بالغاء مشروع تعديل قانون الجنسيه العراقي رقم2006/26 والذي تقدمت به الحكومه لمجلس النواب والذي...أكمل القراءة ←

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