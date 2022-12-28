بينها إعفاء ضباط.. قرارات أمنية تخص هجوم كركوك

2022/12/28 | 00:45 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، عن قرارات أمنية تخص هجوم كركوك الأخير الذي راح ضحيته عدد من العناصر الأمنية.

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