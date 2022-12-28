نقل مجاني لجماهير

2022/12/28 | 00:47 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية، الثلاثاء، نقل الجماهير بالمجان من داخل البصرة إلى الملاعب، وذلك خلال منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25".

وقال طالب بايش، وكيل الوزارة للشؤون الفنية، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء: "ستكون هناك عمليتان لنقل جماهير خليجي 25: الأولى من داخل محافظة البصرة إلى الملاعب، وستكون بالمجان".

وواصل حديثه بالقول: "خصصت 50 حافلة لنقل الجماهير في البصرة، وهي ذات طابق واحد وطابقين، والدفعة الأولى وصلت، وخلال ساعات ستصل الدفعة الثانية".

وتابع: "العملية الثانية هي نقل الجماهير من المحافظات إلى البصرة، بإشراك القطاع الخاص، والتي تعتبر غير مجانية، إلا أنه تم تحديد سعرها ويتضمن نسبة تخفيض".

وأردف: "جرى تخصيص 3 قطارات لنقل الجماهير، التي تمر بجميع المحافظات، وهي بغداد – البصرة وبالعكس، وهُيّئت رحلات يومية من مطار بغداد إلى البصرة وبالعكس".

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التحديثات الحية

ومن المقرر أن تستضيف البصرة، منافسات النسخة الـ25 من كأس الخليج العربي المقررة بين السادس والـ19 من يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك على ملعبي البصرة الدولي والميناء الأولمبي.

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