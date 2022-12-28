السوداني يطلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل

2022/12/28 | 00:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، الذين قرر مجلس الوزراء تعيينهم في جلسة سابقة له، البالغ عددهم 74728 شخصاً.وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فإن إطلاق … Readmore

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