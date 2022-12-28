روسيا تقترح نقل مقر الامم المتحدة من نيويورك الى العاصمة المنغولية أولان باتور

2022/12/28 | 00:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، رئيس لجنة السياسات الدولية، أندريه كليموف، نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى العاصمة المنغولية أولان باتور.وأوضح كليموف، عبر “تلغرام” أن منغوليا دولة محايدة، وليست جزءا من أي كتلة عسكرية، كما أنها تتوسط … Readmore

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