التعليم تصدر توضيحًا بشأن تثبيت المتعاقدين المشمولين بقرار 315

2022/12/28 | 00:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توضيحًا بشأن تثبيت المتعاقدين المشمولين بقرار 315.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “توضيحا للموقف الرسمي بتثبيت المتعاقدين في تشكيلاتها كافة فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن حصول موافقة مجلس الوزراء في جلسته العاشرة هذا اليوم على تثبيت أصحاب العقود […]

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