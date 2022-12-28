رغم الطلب المتزايد في السوق.. البنك المركزي يختتم العام 2022 بانخفاض “حاد” لمبيعاته الاسبوعية بنسبة 70% عن المعتاد

2022/12/28 | 00:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

جاءت مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة خلال الاسبوع الاخير من العام الحالي 2022، بأرقام صادمة ولاتتناسب مع حجم الطلب الكبير على العملة الصعبة في السوق.

وانخفضت مبيعات البنك المركزي للاسبوع الجاري والذي افتتح لـ4 ايام فقط، نتيجة عطلة يوم الاحد، ليبلغ مجموع المبيعات 348 مليون دولار فقط، بانخفاض نسبته 41% مقارنة بالاسبوع الماضي التي بلغت 586 مليون دولار.

واظهرت نافذة بيع العملة بيع يوم الاثنين 139.3 مليون دولار، والثلاثاء 56.6 مليون دولار، والاربعاء 86.2 مليون دولار، والخميس 66 مليون دولار فقط.

وبلغ المجموع 348 مليون دولار في انخفاض حاد يعادل 41% مقارنة بالاسبوع المنصرم، فيما يبلغ الانخفاض عن المعدل الاسبوعي خلال الاشهر الماضية نحو 70%.

ولاتتناسب هذه الأرقام مع مايجري في الاسواق العراقية من ارتفاع حاد لاسعار الدولار وبنسبة 10% مقارنة باسعاره خلال الاشهر الماضية، حيث لامس اليوم الثلاثاء الـ160 الف دينار لكل 100 دولار.

وبالرغم من اعلان البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية الاخرى عن اتخاذ اجراءات لزيادة مبيعات الدولار وتلبية الطلب الكبير في الاسواق العراقية، الا ان المبيعات مستمرة بالانخفاض ولا تتناسب مع حجم الطلب.

ويرى متخصصون أن الطلب المرتفع على الدولار لايجري وفق شروط البنك المركزي والمصارف الحكومية، لذلك فأن المتقدمين لشراء الدولار من البنك المركزي، هم ممن تمكنوا من تلبية الشروط والضوابط الجديدة.

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